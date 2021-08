GP Bélgica F1: Valtteri Bottas lidera primeiro Treino Livre, Lewis Hamilton ‘travado’ | AutoSport

A Mercedes começou melhor o fim de semana do Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1, com Valtteri Bottas (Mercedes) a registar o melhor crono 0.164s na frente de Max Verstappen (Red Bull). Na sessão que marca o regresso após as férias de verão, as condições não foram as ideias com a pista ligeiramente húmida, na fase inicial da sessão. Secou, e as equipas puderam testar os diversos compostos de pneus com Valtteri Bottas a registar o melhor crono com os pneus macios, desalojando o até aí líder da sessão, Max Verstappen.

Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) e Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) fizeram piões em La Source, Kimi Raikkonen voltou a ter um ‘momento’ ao ‘raspar’ no muro de entrada do pitlane. Nicholas Latifi (Williams) colocou Lewis Hamilton (Mercedes) na relva, depois do piloto da Williams não ter visto o Mercedes atrás de si.

Pequenos incidentes, numa sessão em que Pierre Gasly colocou o seu AlphaTauri na terceira posição a meio segundo do mais rápido, com Charles Leclerc a ser quarto com o seu Ferrari, com o seu colega de equipa Carlos Sainz (Ferrari) logo a seguir.

Sergio Perez, no segundo Red Bull foi sexto na frente de Sebastian Vettel (Aston Martin) com o melhor dos McLaren, o de Lando Norris, a surgir apenas na oitava posição. O top 10 encerrou-se com os dois alpine de Esteban Ocon e Fernando Alonso.

A maior surpresa da sessão adveio do facto de Lewis Hamilton ter apenas sido 18º, a 3.025s da frente, o que se justifica pelo incidente com Nicholas Latifi, que bloqueou o inglês e o fez passar por um incursão pela relva, o que levou o Mercedes para as boxes, não conseguindo por isso realizar uma volta rápida até final.

A pista secou passados 10 minutos após o começo, mas a pista permaneceu escorregadia por mais alguma tempo, com os registos iniciais a ser quase 10 segundos mais lentos do que o tempo da pole de 2020.

O primeiro crono de referência surgiu apenas após 15 minutos, com Daniel Ricciardo e Pierre Gasly a desfrutar de breves passagens no topo antes dos 1m48.199s de Vettel. Esteban Ocon usou então os médios para definir duas voltas mais rápidas consecutivas para reduzir o melhor tempo para 1m47.250s, e com quase 30 minutos completados na sessão, Verstappen registou finalmente um tempo, 1m46.879s, o que o colocou directamente no topo dos pilotos que fizeram tempos com pneus duros, descendo depois para 1m45,905s.

Quando os pilotos começaram a aparecer com os pneus macios, Bottas foi para a frente a menos de 15 minutos para o fim da sessão, com 1m45,199s, registo que já não foi batido.

A Mercedes participou na sessão com duas asas traseiras de afinação distinta, para fazer comparações e por isso Hamilton não foi visto entre os melhores registos na primeira parte da sessão. Depois, veio o incidente com Latifi na zona da chicane da paragem do autocarro.

Com pneus macios, Max Verstappen já não conseguiu voltar ao topo, logrando ficar apenas a 0.164s de Bottas.Charles Leclerc teve uma ligeira saída de pista, deixou gravilha na pista e os registos já não desceram.