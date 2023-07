GP Bélgica F1: Único treino livre com pouca história | AutoSport

Depois da FIA e as equipas terem chegado a acordo para que o resultado da única sessão de treinos livres do Grande Prémio da Bélgica não definia a grelha de partida para a corrida de domingo, caso esta não se possa realizar, pouco ação se viu em pista durante os 60 minutos. As equipas não quiseram arriscar e apenas 15 pilotos colocaram algum registo na tabela de tempos, tendo sido Carlos Sainz o piloto que terminou na frente, com 2:03.207s e pneus intermédios montados no Ferrari.

A chuva aumentou de intensidade logo após os primeiros pilotos terem saído para a pista, o que levou à montagem de pneus de chuva na maioria dos casos. Com pneus intermédios, Alexander Albon foi o primeiro a colocar um registo na tabela de tempos (2:08.394s), mas teve uma saída de pista na travagem para a última chicane, levando o piloto da Williams a parar na box após 3 voltas com este composto.

Com muita água na pista, os primeiros 20 minutos da sessão de treino teve pouca ação, com alguns pilotos sem sair das boxes durante esse período.

Um período mais calmo permitiu a saída de alguns carros com pneus intermédios montados, levando a melhorias de registos na tabela de tempos. Os dois pilotos da McLaren passaram pela liderança, mas Carlos Sainz estabeleceu o tempo 2:03.207s.

À passagem pela meia hora de treino, Logan Sargeant perdeu o controlo do Williams e embateu nas proteções do traçado belga no final da reta Kemmel, levando à interrupção da sessão com bandeira vermelha.

Não causou qualquer surpresa que depois da sessão voltar à condição de bandeira verde ninguém voltasse à pista. Apenas alguns minutos depois, Daniel Ricciardo, os dois pilotos da Red Bull, Charles Leclerc, Zhou Guanyu e os dois pilotos da Aston Martin passaram pela pista belga, mas sem nada a acrescentar para a (pouca) história desta sessão.

Nos últimos momentos do treino, alguns pilotos regressaram à pista para fazer simulação de partida.