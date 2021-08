GP Bélgica F1: Toto Wolff e Zak Brown não concordam com decisão de começar a corrida | AutoSport

Toto Wolff e Zak Brown não concordam com a decisão da FIA em fazer regressar os carros à pista, atrás do Safety Car, para depois dar por terminada a corrida duas voltas depois para poder pontuar pilotos e equipas. O norte-americano, CEO da McLaren, foi mais além e afirmou, através de um vídeo partilhado nas redes sociais, que o regulamento deve ser revisto acerca desta situação.

Para Toto Wolff, a corrida não devia ter sequer começado. “É evidente que não devíamos ter começado. Teríamos sido poupados ao procedimento atrás do Safety Car”, disse o austríaco, que confirmou que os chefes de equipa iriam reunir-se com a direção de prova, para analisar a situação.

Zak Brown não escondeu o descontentamento com esta situação. “O regulamento estabelece que, após algumas voltas, podemos chamar isto de corrida. Penso que isso precisa de ser revisto. Não creio que haja alguém que argumente que era seguro correr com este clima, mas precisamos de uma solução melhor como desporto. Quando esse tipo de situação acontece, o resultado não deve ser uma corrida de três voltas, atrás do Safety Car. É o que dizem as regras.”

O vídeo completo de Zak Brown: