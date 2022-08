GP Bélgica F1, TL3: Charles Leclerc provoca bandeira vermelha | AutoSport

Charles Leclerc não ganhou para o susto. A dez minutos do fim da sessão, o piloto da Ferrari estava numa volta rápida, mas perdeu o controlo do carro na entrada de uma curva, acabando na caixa de gravilha. A sorte bafejou o piloto e o seu monolugar não embateu com violência nas barreiras, mas provocou a interrupção da sessão para retirar a gravilha do asfalto.