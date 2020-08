GP Bélgica F1, TL1: Em dia de aniversário Valtteri Bottas é o mais rápido

O primeiro treino livre do Grande Prémio da Bélgica viu os dois Mercedes ficarem na frente do pelotão. Valtteri Bottas foi o mais rápido com um tempo de 1:44.493s. Atrás do finlandês ficou Lewis Hamilton, a 0.069s. Terceira posição para o RB16 de Max Verstappen, que ficou a 0.081s do tempo mais rápido.

Na primeira sessão de treinos livres no circuito de Spa-Francorchamps, a Mercedes colocou os dois carros nos dois primeiros lugares. Em dia de aniversário Valtteri Bottas foi o mais rápido. O finlandês esteve a trabalhar com os pneus macios e com os pneus mais duros disponíveis. Hamilton ficou atrás do seu companheiro de equipa por 0.069s. O britânico também utilizou os pneus mais macios, mas esteve também a trabalhar com os pneus médios, dividindo assim o trabalho, com a Mercedes a ter informação dos três compostos disponíveis.

Na Red Bull, Max Verstappen foi o mais rápido. O holandês ficou a 0.081s do tempo mais rápido. O holandês fez dois stints com os pneus mais duros, tendo também utilizado o composto mais macio. Alex Albon ficou na sexta posição, a 0.475s de Verstappen, fazendo o mesmo trabalho que o seu colega, com os pneus duros e os pneus macios.

A Racing Point colocou os dois carros nos cinco primeiros. Sergio Pérez foi o mais rápido dos ‘carros cor de rosa’. Pérez fez o tempo mais rápido de 1:44.629s, sendo mais rápido do que Lance Stroll por 0.239s. Ambos ficaram a mais de 0.1s de Bottas. Em termos de pneus, ambos os RP20 utilizaram apenas os compostos mais macios neste TL1.

Na Renault, ambos os R.S.20 ficaram nos dez primeiros. Esteban Ocon foi o mais rápido, a completar o TL1 na sétima posição, a 0.606s do tempo mais rápido. Daniel Ricciardo foi o nono, ficando a 0.126s de Ocon. Tal como os Mercedes, a Renault dividiu o seu tempo no TL1 entre os pneus mais duros e os pneus macios.

Entre os dez primeiros também ficaram os McLaren. Carlos Sainz foi o mais rápido da dupla de Woking, apesar de reportar alguns problemas no DRS do MCL35. Sainz ficou na oitava posição, sendo mais rápido do que Lando Norris por 0.052s. Os McLaren foram os carros que mais rodaram entre os dez primeiros.

No TL1 de 2019 a Ferrari colocou ambos os seus carros nas primeiras posições . Em 2020, a equipa italiana tem tido dificuldades com o SF1000. Ambos os Ferrari ficaram fora dos dez primeiros. Charles Leclerc foi 14º e Sebastian Vettel foi 15º, ficando ambos a mais de um segundo do tempo mais rápido. Interessante que ambos os Ferrari foram mais lentos do que Kimi Räikkönen com o Alfa Romeo. Em termos de pneus, ambos os Ferrari estiveram a rodar com os pneus mais duros e com os pneus mais macios, com mais voltas no composto vermelho.

Também fora dos dez primeiros, a Haas encontrou problemas nos monolugares de Romain Grosjean e Kevin Magnussen. Ambos os pilotos não colocaram nenhum tempo neste TL1. Segundo a equipa, parece que ambos os VF-20 vão ter de mudar unidades de potência.

The engine will have to be removed from Kevin’s car. Unfortunately he won’t be back out in #FP1#HaasF1 #BegianGP — Haas F1 Team (@HaasF1Team) August 28, 2020

Sadly Romain’s session is also over. There’ll likely be a Power Unit change on his car too. #HaasF1 #BelgianGP #FP1 — Haas F1 Team (@HaasF1Team) August 28, 2020

Também Antonio Giovinazzi e a Alfa Romeo encontraram problemas técnicos no C39. O italiano, tal como os Haas, não colocou nenhum tempo neste TL1.

Technical issue with Antonio’s car. Our garage crew is working flat out to fix it. ⚒ #BelgianGP pic.twitter.com/77wqat5j23 — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) August 28, 2020

Assim, o tempo mais lento da sessão ficou para os Williams. George Russell foi o mais lento com um tempo de 1:46.570, ficando a mais de dois segundos do tempo mais rápido. Nicholas Latifi foi o mais rápido do que Russell por 0.082s