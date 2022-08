GP Bélgica F1, TL1: Carlos Sainz começa melhor em Spa-Francorchamps | AutoSport

A primeira sessão de treinos livres esteve muito tempo parada para permitir a remoção do Haas de Kevin Magnussen da pista, a sessão terminou com chuva e com os pilotos sem conseguirem melhorar os seus tempos anteriores. Carlos Sainz, com pneus macios montados no Ferrari, estabeleceu o tempo mais rápido, seguido do seu companheiro de equipa, Charles Leclerc, com Max Verstappen na terceira posição da tabela de tempos.

Após a paragem, a sessão foi retomada com menos de 10 minutos para o final.

A sessão de treinos livres 1 não permitiu tirar grandes ilações sobre como chegaram as equipas e pilotos à segunda metade da temporada, mas tendo em conta as voltas realizadas, assim como os tempos, dos dois pilotos da Ferrari e da Red Bull, os carros de ambas as equipas não parecem ter perdido desempenho resultante da diretiva técnica que entrou em vigor no GP da Bélgica. Max Verstappen ficou a 0.2s do tempo de Sainz, mas o piloto espanhol estava numa nova volta rápida quando a sessão foi interrompida, com um registo interessante nos micro setores.

Sem Sergio Pérez nos primeiros quatro lugares da tabela de tempos, não significando nada de especial nesta altura, George Russell tratou de aproveitar e terminou nesse posto, mas a 0.8s do tempo mais rápido.

Lance Stroll e Alexander Albon estiveram bem durante a primeira sessão de treinos na Bélgica, conseguindo mostrar algum andamento. Já Valtteri Bottas voltou a ter problemas com o seu monolugar e ficou parado após 2 voltas realizadas. A Alfa Romeo começou a segunda metade da época como acabou a primeira, na box.

Apesar do tempo encoberto e do facto de ter chovido anteriormente, Alexander Albon avisou a equipa que a pista estava “completamente seca”, apesar de todos os pilotos terem começado o treino com pneus intermédios. Carlos Sainz concordou com a avaliação de Albon e após apenas uma volta, regressou à box para trocar os intermédios por pneus duros.

Sainz estabeleceu o primeiro melhor tempo por volta da sessão (1:51.622s), enquanto Nicholas Latifi saiu da box da Williams à frente de Max Verstappen que saía do pitlane ao mesmo tempo. O neerlandês evitou o toque entre ambos, mas a direção de corrida tomou nota do incidente. O piloto da Red Bull saltou para a liderança do topo da tabela de tempos, com o registo de 1:47.456s, melhorando algumas voltas depois para 1:46.755s, ambos os tempos realizados com pneus macios.

O monolugar de Valtteri Bottas, depois de ter deixado as suas marcas na zona de Eau Rouge/Radillon, voltou à box com a equipa a necessitar de trabalhar no carro.

Após os primeiros 20 minutos da sessão, a tabela de tempos era liderada por Verstappen, seguido de Charles Leclerc, Carlos Sainz, George Russell, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, Lando Norris, Fernando Alonso, Sebastian Vettel e Alexander Albon.

George Russell estabeleceu o segundo melhor registo, mas os dois pilotos da Ferrari, ambos com pneus macios, passaram a ter os melhores tempos da sessão, quando faltavam ainda pouco mais de 20 minutos para o final. Sainz passou a ser o mais rápido com 1:46.538s, 0,2s mais rápido que o tempo anterior de Verstappen e Leclerc passou a ser o segundo da tabela de tempos, a 0.069s do seu companheiro de equipa.

A sessão de treinos livres foi interrompida porque Kevin Magnussen ficou parado em pista. Um problema elétrico no VF-22 da Haas, que perdeu potência e parou na reta da antiga grelha de partida, com a luz vermelha a piscar na parte superior do seu carro, não permitindo a recuperação imediata do monolugar.

Depois de recuperado o VF-22, que teve um problema no sistema de alta voltagem, a sessão recomeçou com menos de 10 minutos para o final, com risco de chuva.

Sainz foi o primeiro piloto a queixar-se com a chuva na curva 14, enquanto Max Verstappen se queixava em não conseguir aumentar a temperatura dos pneus.

Sergio Pérez tentou ainda completar uma volta rápida, mas teve de abortar a tentativa devido à chuva. Passando a chover com mais intensidade em Spa-Francorchamps, poucos eram os pilotos em pista.

Liam Lawson, aos comandos do AT03 de Pierre Gasly, esteve muito bem no seu trabalho na estreia na Fórmula 1, completando a sessão com 14 voltas realizadas.