GP Bélgica F1, Sprint, Oscar Piastri: “é o meu primeiro top 3, espero ter um boa corrida amanhã” | AutoSport

Oscar Piastri liderou pela primeira vez uma ‘corrida’ na F1, logo após o início da corrida, depois do plantel se misturar todo em pista visto que metade foi às boxes e a outra metade só o fez na volta seguinte, para trocar os pneus de chuva por intermédios, o australiano ficou algum tempo na frente, mas Verstappen rapidamente o alcançou, passando-o após o recomeço, quando Fernando Alonso perdeu o controlo do seu Aston Martin, fez com que o Safety Car entrasse, mas quando a corrida recomeçou, Verstappen manteve-se perto da traseira de Piastri e passou-o na reta Kemmel, com o piloto da McLaren a assegurar facilmente o segundo lugar: “estou muito contente, fomos às boxes quando o Safety Car entrou, depois fiquei na frente, mas sabia que não conseguiria aguentar o Max. É muito bom o segundo lugar, só não tivemos velocidade para o Max, grande trabalho da equipa, nestes três fins de semana têm feito um trabalho muito especial, não tenho como lhes agradecer pelo carro que nos deram, temos mais trabalho pela frente para chegar ao top mas é bom estar aqui.

No recomeço após o Safety Car, logo no topo do Raidillion ele (Verstappen) já estava na minha traseira e sabia que na reta não tinha hipóteses, temos trabalho a fazer, mas estou muito feliz. Bons pontos, é o meu primeiro top 3 nesta ‘espécie’ de corrida, agora espero ter um boa corrida amanhã”