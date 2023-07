GP Bélgica F1, Sprint, Max Verstappen: “amanhã é ficar longe dos problemas e penso que podemos chegar à frente” | AutoSport

Com a incerteza das condições de pista as equipas dividiram os seus pilotos entre os que rumaram às boxes e os que se mantiveram em pista, Max Verstappen ficou, perdeu a liderança, caiu para segundo, mas depois ultrapassou Oscar Piastrin e venceu a uma corrida de sprint afetada pela chuva. Depois, conseguiu uma margem confortável na frente, conquistando a sua segunda vitória de sprint da época. No final, explicou porque não foi ele primeiro às boxes: “se eu fosse eu primeiro às boxes poderia ficar bloqueado por outros carros, e com o Safety Car perderia imenso portanto é verdade que perdemos uma posição (para Oscar Piastri) mas sabíamos que somos rápidos, e estávamos a voar” começou por dizer Verstappen que para amanhã: “o risco está na primeira curva, primeira volta, tenho que passar uns carros, há sempre algum risco, mas o que tenho de fazer é ficar longe dos problemas e penso que podemos chegar à frente”, disse.