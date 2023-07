GP Bélgica F1: Sprint começa às 16h05 | AutoSport

Devido às condições meteorológicas no circuito de Spa-Francorchamps, o início da sessão de qualificação para a corrida Sprint teve de ser atrasado, começando apenas às 11h35 (em Portugal continental), levando a que o início da Sprint também seja adiado por alguns minutos.

Por regulamento, a diferença entre o final do Sprint Shootout e a Sprint tem de ser de 4 horas e 30 minutos, a corrida de hoje tem o início previsto para as 16h05, hora em Portugal continental.

Foto: MPSAgency