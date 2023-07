GP Bélgica F1, Sergio Pérez considera que sua corrida foi “arruinada” por Hamilton | AutoSport

A discussão entre Sergio Pérez e Lewis Hamilton pelo quarto posto da classificação durante a corrida Sprint do Grande Prémio da Bélgica resultou num toque entre ambos e danos no RB19 que determinaram o abandono do piloto mexicano.

No final da corrida, Pérez explicou que o incidente teve como consequência o estrago de todo o lado direito do seu monolugar, acusando Hamilton de arruinar a sua corrida. “Os danos do contacto com o Lewis foram enormes”, disse Pérez. “Arrancou todo o lado direito do carro. Danificou o fundo e o flanco, por isso foi o fim do jogo, perdemos muita aderência com isso”.

O piloto mexicano sublinhou que “estava a correr bem. A equipa fez uma grande estratégia para recuperar, estávamos prestes a apanhar o [Pierre] Gasly mesmo antes do Safety Car sair. Por isso, estava a correr bem, mas infelizmente já era tarde demais. Acho que ele estava com um pouco de pressa. Toda a gente estava com pressa para recuperar hoje, é uma corrida muito curta, temos de correr riscos, mas não foi nada bom ter a minha corrida arruinada por ele”, concluiu.