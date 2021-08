GP Bélgica F1, Sebastian Vettel: “O que é que eu disse? Bandeira Vermelha” | AutoSport

Sebastian Vettel (Aston Martin) foi um dos pilotos que tinha avisado que a pista estava com demasiada água e com o perigo de aquaplanagem. Depois do acidente de Lando Norris, Vettel parou o seu carro junto ao McLaren de Norris, apenas saindo da zona quando se apercebeu que o piloto britânico estava bem, para depois desabafar pelo rádio: “O c******** eu disse? O que é que eu disse? Bandeira Vermelha. Desnecessário.”

Ainda na volta de saída, Vettel tinha dito: “Acho que eles deviam mostrar a bandeira vermelha. Há demasiada água”.