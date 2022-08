GP Bélgica F1: Safety Car logo na volta 2 | AutoSport

Dois incidentes logo nas voltas iniciais do GP da Bélgica, mas foi o toque entre Nicholas Latifi e Valtteri Bottas resultou no primeiro período de Safety Car em pista. O piloto canadiano da Williams foi ligeiuramente à gravilha e perdeu o controlo do carro, tocando no Alfa Romeo de Bottas, que ficou preso na caixa de gravilha. Latifi continua em corrida

Antes, ainda na volta 1, Lewis Hamilton tocou no Alpine de Fernando Alonso, que resultou no abandono do britânico da Mercedes, quando ambos discutiam o segundo posto da classificação. Este incidente está a ser investigado pelo colégio de comissários.

Neste momento, é Carlos Sainz quem lidera a corrida, seguido de Sergio Pérez, que conseguiu recuperar esta posição depois de um mau arranque, e George Russell é terceiro. Max Verstappen já é oitavo.