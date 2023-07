GP Bélgica F1: Resultado do treino não definirá a grelha de partida | AutoSport

A FIA e as equipas chegaram a acordo para que os resultados da sessão de treino livre não definirá a grelha de partida para a corrida de domingo, caso a qualificação não se possa realizar mesmo com o plano de contingência.

O risco e o perigo para os pilotos aumentaria se o primeiro treino fosse tratado como uma sessão ainda mais importante do que é com o formato Sprint, já que devido às condições meteorológicas e à forma como as regras são aplicadas, obrigaria que o ritmo fosse muito maior. Esta situação, sem tempo de preparação, foi considerada desnecessariamente perigosa e assim, caso a qualificação não se possa realizar hoje ou no domingo de manhã (como plano de contingência), a classificação do campeonato de pilotos pode ordenar a grelha da corrida.