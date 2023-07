GP Bélgica F1: Red Bull procura dar continuidade ao seu domínio | AutoSport

Doze vitórias consecutivas na Fórmula 1 é o mais recente recorde da Red Bull, comprovando o seu domínio no atual pelotão da competição e a margem para as restantes equipas é ainda tão grande, que a ideia que fica é que este número pode aumentar até ao final da temporada.

Não há dúvida que a Red Bull está ainda um passo, ou até mais, à frente do que a concorrência, faltando saber até onde podem ir em termos de triunfos consecutivos. Lewis Hamilton conseguiu bater Max Verstappen em qualificação na Hungria, mas em corrida o ritmo do neerlandês foi tão elevado, que terminou com mais de 30 segundos de vantagem para o segundo classificado.

A McLaren pode estar melhor em Spa-Francorchamps do que esteve no circuito de Hungaroring, mas essa notícia deverá preocupar mais a Mercedes e a restante concorrência do que a Red Bull.

Foto: Dan Istitene/Formula 1/Getty Images/Red Bull Content Pool