GP Bélgica F1: Red Bull melhor em qualificação, Mercedes em corrida… | AutoSport

Logicamente, a prestação de ontem nos dois treinos livres das diversas equipas volta à estaca zero esta manhã se chover, ou pelo menos se a pista piorar bastante. Ontem, a Red Bull mostrou um ritmo de qualificação encorajador.

A Red Bull, tal como a Mercedes, optou por dividir os seus programas no TL1 para que pudessem testar tanto as afinações de muito ou pouco downforce, com Max Verstappen a revelar que se manteve na mesma direção, em ambas as sessões de treino (baixa força descendente) mostrando-se satisfeito com o feeling do carro.

Verstappen não teve o fim de dia ideal, com o despiste no TL2, mas até esse ponto, com um nível de combustível mais baixo, os dados sugerem que a Red Bull é 0,15s mais rápida do que a Mercedes.

Contudo, os stints longos sorriem à Mercedes, com a Red Bull cerca de 0,2s por volta mais lenta, mas tanto Verstappen como o seu companheiro de equipa, Sergio Perez parecem poder dar luta à Mercedes.

Contudo, tudo isto é incerto, devido à possibilidade de chuva. Resta esperar pelo TL3, mais fiável para perceber como será a qualificação, mas onde não vai haver tempo – ou pelo menos vai haver pouco – para perceber como os carros poderão estar em stints longos.