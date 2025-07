GP Bélgica F1: Red Bull debate-se com a gestão de pneus

O principal problema identificado por Max Verstappen é a gestão dos pneus durante a corrida. “Simplesmente não somos suficientemente fortes nesse aspeto”, afirmou. Apesar da vitória na Sprint, que considerou um resultado positivo, mas não “realista” em termos de ritmo, Verstappen concluiu que o quarto lugar foi o máximo possível, dadas as escolhas de configuração e as condições da pista.

No entanto, as condições da pista melhoraram rapidamente, e a maior parte da corrida decorreu em piso seco, o que não favoreceu a estratégia da Red Bull. Esta escolha sacrificou a velocidade em reta, que tinha sido crucial para o domínio na corrida Sprint de sábado.

Max Verstappen terminou o Grande Prémio da Bélgica na quarta posição, seguindo o Ferrari de Charles Leclerc durante toda a corrida. O piloto da Red Bull admitiu que nunca sentiu que estava verdadeiramente na luta pelo pódio, embora tenha pressionado até ao fim o piloto da Ferrari que terminou no lugar mais baixo do pódio.

