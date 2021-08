GP Bélgica F1: Red Bull confirma Sergio Perez em 2022 | AutoSport

Sergio Perez vai manter-se na Red Bull, pelo menos mais um ano, pois a equipa de Milton Keynes acabou de anunciar o prolongamento do seu contrato por mais uma temporada. Apesar das coisas não terem corrido na perfeição ao mexicano na primeira metade da época, fez o suficiente para lhe prolongarem o contrato.

Venceu uma corrida, por exemplo, algo que os seus antecessores não conseguiram enquanto colegas de equipa de Max Verstappen “Estou feliz por continuar com uma grande equipa como é a Red Bull, na nova era da Fórmula 1. É uma grande oportunidade para mim. Todos começam do zero no próximo ano com o novo regulamento, por isso o meu único objetivo é ir até ao topo com a Red Bull”, disse Perez, que terá agora a oportunidade de ter um carro mais a seu gosto. Para o chefe da equipa, Christian Horner: “Checo é altamente respeitado na equipa e a sua experiência e o seu trabalho em corrida são inestimáveis, na nossa luta pelo campeonato dos construtores. A sua integração na equipa tem sido perfeita e ficámos impressionados com as suas atuações durante a primeira metade da época, pois pudemos ver o que ele é capaz no nosso carro”, disse.