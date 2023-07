GP Bélgica F1: Recorde a grelha de partida | AutoSport

Max Verstappen foi o piloto mais rápido na sessão de qualificação para a corrida do Grande Prémio da Bélgica, mas com a penalização de perda de 5 lugares na grelha de partida, o neerlandês vai arrancar do sexto posto, vendo Charles Leclerc a herdar a pole position, que pode tentar quebrar o ciclo vencedor e dominador da Red Bull.

Ao lado de Leclerc estará Sergio Pérez, que pode ter em Spa-Francorchamps uma boa oportunidade para poder regressar às vitórias.

Recorde a grelha de partida:

Foto: Ferrari