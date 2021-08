GP Bélgica F1: Ralf Schumacher estranha confusão sobre Sergio Perez | AutoSport

O antigo piloto de F1, Ralf Schumacher pensa que a confusão criada com a situação de Sergio Perez na corrida do GP da Bélgica foi mais estranha que a decisão em atribuir metade da pontuação aos pilotos. Para o alemão, é “estranho quando não se conhecem as suas próprias regras”.

Sergio Perez teve uma saída de pista na volta para se colocar na grelha de partida da corrida, danificando de tal modo o Red Bull, que o carro teve de ser retirado da gravilha e levado para a box da equipa por um reboque. A equipa estava pronta para prosseguir a prova apenas com um carro, mas como a corrida foi sofrendo atrasos, questionou Michael Masi sobre a possibilidade de colocar o monolugar de Perez de volta à pista. Houve várias trocas de mensagens rádio entre a equipa e a direção de prova, que depois de consultar os comissários, deu luz verde ao regresso do mexicano à corrida, que ainda não tinha começado oficialmente.

“Para mim foi muito mais estranho, que tivessem de discutir se Sergio Perez podia ou não conduzir e que até o diretor da Red Bull tivesse de perguntar novamente. É um pouco estranho quando não se conhecem as suas próprias regras da Fórmula 1”, adiantou Ralf Schumacher na sua coluna de opinião na Sky alemã após a corrida.

Para além da opinião sobre a confusão sobre se Perez podia ou não competir na corrida belga, Schumacher pensa que, “provavelmente foi a última corrida com a curva mais famosa, Eau Rouge, que vai ser alterada e enfraquecida. Por conseguinte, foi a decisão correta da direção de não correr” no domingo.