GP Bélgica F1: Qualificação é ‘calcanhar de Aquiles’ da Aston Martin, avisa Vettel | AutoSport

Sebastian Vettel beneficiou das penalizações na grelha de partida a sete pilotos, assim como o seu companheiro de equipa Lance Stroll, e arrancou do 10º lugar, conseguindo terminar a corrida do GP da Bélgica no oitavo posto da classificação depois de um bom desempenho. O AMR22 é claramente melhor aos domingos do que na qualificação e Vettel admitiu que se a equipa quer repetir os bons resultados tem de encontrar solução para a falta de desempenho nas sessões que ordenam as grelhas de partida.

“Tivemos um bom ritmo com pneus usados, particularmente. Isso foi fundamental [para o resultado obtido], e claro, a partida e a primeira volta. Fui capaz de lutar com os Alpine, mas infelizmente apanhei o Pierre [Gasly] na pior altura e o Esteban [Ocon] beneficiou de um pequeno erro meu e perdi o lugar para os dois”, explicou o piloto alemão o episódio na corrida de hoje que fez lembrar a ultrapassagem de Mika Hakkinen a Michael Schumacher naquela mesma zona.

Para a próxima ronda, em Zandvoort, Vettel espera ter um melhor resultado na qualificação, permitindo lutar por lugares pontuáveis na corrida. “A chave será a qualificação. Se conseguirmos estar melhor posicionados, como hoje, sei que o nosso ritmo de corrida é forte. Por isso é preciso, primeiro chegar lá à frente [na grelha] e nisso estamos com dificuldades, porque não temos ritmo de qualificação. É o nosso ‘calcanhar de Aquiles’, vamos tentar trabalhar nisso para a próxima semana”, concluiu o piloto alemão.