GP Bélgica F1, Q&A COM Mick Schumacher: “é uma pista tão especial para nós como família” | AutoSport

Mick Schumacher tem boas memórias de Spa-Francorchamps. Foi no traçado belga que venceu na Fórmula 3 e foi lá que pôde conduzir o Benetton B194 com que o seu pai venceu o campeonato de 1994. Foi também em Spa que Michael Schumacher venceu pela primeira vez na F1, no segundo ano da sua carreira. O mesmo não deve acontecer a Mick, mas nunca se sabe.

A primeira corrida após algum tempo de paragem é indiscutivelmente numa das pistas mais difíceis de dominar. Como é pilotar por curvas tão famosas e desafiantes?

“Spa é a minha pista favorita, em qualquer circunstância. Para mim, voltar a Spa é simplesmente fantástico. Estive no ano passado e nos anos anteriores, e obviamente, tivemos lá muitos altos e baixos. É definitivamente uma das pistas mais desafiantes: é super longa, tem muita ondulação, é muito histórica e um dos fins de semana mais especiais que temos no calendário, por isso estou realmente ansioso por voltar. Além disso, tendo em mente alguns momentos difíceis mantemos sempre todos, especialmente Anthoine (Hubert), nos nossos corações quando lá vamos”.

O Grande Prémio da Bélgica é conhecido por condições meteorológicas variáveis – algumas vezes com chuva a cair nalgumas partes da pista com sol noutras – devido ao seu tamanho. Como é que isso afeta a preparação do carro para o fim de semana?

“Não tem assim tanto impacto na afinação do carro porque ainda o podemos mudar durante as sessões de treino, por isso temos tempo para o preparar, mas normalmente as condições são mutáveis ao longo do Grande Prémio. Estou ansioso por voltar a ter alguma chuva, o que seria bom. Obviamente, se estiver seca, também fico feliz, por isso vamos deixar acontecer e depois veremos!”

Em 2017, conduziste o Benetton B194, com que o teu pai venceu o campeonato (1994), durante uma volta para assinalar o 25º aniversário da sua primeira vitória na Fórmula 1. Regressamos a Spa, a esse fim de semana no 30º aniversário da estreia do teu pai na Fórmula 1. Como foi conduzir aquele carro e poder viver aqueles momentos especiais?

“Conduzir o Benetton do meu pai em 2017 foi uma grande experiência. Agora, cinco anos depois, eu próprio estou a conduzir na Fórmula 1 e isso, 30 anos depois de o meu pai se ter estreado. É um momento realmente especial para mim e para a minha família, estou muito feliz por lá ir e pôr também a minha marca naquela pista especial”.

Um ano mais tarde, em 2018, venceste em Spa durante a tua campanha vencedora do Campeonato Europeu de Fórmula 3. Qual é a sensação de estar no topo do pódio num circuito deste tipo?

“Foi a minha primeira vitória na Fórmula 3, em 2018, e a primeira de uma boa etapa. Foi também a minha primeira pole position nesse ano. Foi muito bom começar lá, pois é uma pista tão especial para nós como família, e para mim, por isso estou muito feliz por poder voltar e espero que consigamos tirar algo do chapéu, o que seria ótimo”.