GP Bélgica F1, Q3: Pole-position para Max Verstappen, grande George Russell | AutoSport

Depois do acidente de Lando Norris (McLaren) a sessão recomeçou com nove pilotos em pista.

Lewis Hamilton (Mercedes) foi pra a frente, com Max Verstappen (Red Bull) a 0.973s, com Valtteri Bottas (Mercedes) a 1.541s. Sebastian Vettel (Aston Martin) era quarto na frente de Pierre Gasly (AlphaTauri), Sergio Perez (Red Bull), Daniel Ricciardo (McLaren), Esteban Ocon (Alpine) e George Russell (Williams).

Pouco depois, Sergio Perez colocou o seu Red Bull em segundo a 0.560s, na frente de Verstappen até que George Russell (Williams) colocou de forma fantástica o seu Williams na pole provisória, com Max Verstappen (Red Bull) a passá-lo já para lá do cronómetro regressivo ter chegado a zero, assegurando a pole.

Lewis Hamilton (Mercedes) foi terceiro na frente de Daniel Ricciardo (McLaren), quarto na frente de Sebastian Vettel (Aston Martin), Pierre Gasly (AlphaTauri), Sergio Perez (Red Bull), Valtteri Bottas (Mercedes), Esteban Ocon (Alpine) e Lando Norris (McLaren).