GP Bélgica F1, Q2: Os dois Alpine eliminados; Verstappen passa ‘à justa’ | AutoSport

Oscar Piastri foi o piloto mais rápido na Q2, numa fase em que Max Verstappen passou à fase seguinte com o 10º tempo final. A Alpine ficou sem dois os carros na fase intermédia da qualificação do GP da Bélgica – Esteban Ocon sofreu danos na asa dianteira depois de uma saída de pista – e também não passaram para a discussão final da pole position, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas.

Quando a Q2 teve o seu início, a pista continuava a secar, uma vez que não choveu durante a curta paragem entre uma fase e outra. De novo, os pilotos em pista estavam com pneus intermédios, mas Oscar Piastri informava a sua equipa que não iria demorar muito para poderem usar pneus slicks.

Valtteri Bottas passou pelo topo da tabela de tempos, mas logo foi ultrapassado Kevin Magnussen e um pouco mais tarde por Piastri. No entanto, os dois pilotos da Red Bull realizaram tempos mais rápidos, com vantagem de 0.4s de Verstappen sobre Pérez.

Após as primeiras voltas rápidas, vários pilotos pararam para montar pneus macios. Depois disso, Esteban Ocon bateu nas proteções do traçado na curva 9 e danificou a asa dianteira, numa altura em que os tempos estavam a melhorar.

Sergio Pérez passou pela frente da tabela de tempos, mas foi logo ultrapassado por George Russell e Lando Norris (1:24.051s). No entanto esperavam-se mais voltas rápidas: Yuki Tsunoda foi um dos pilotos que mostrou um bom ritmo, mas Oscar Piastri, com a volta em 1:51.534s, foi o mais rápido desta fase.

Eliminados foram Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, que também saiu de pista na curva 9, Valtteri Bottas e Esteban Ocon, que não regressou à pista depois dos danos sofridos.