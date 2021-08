GP Bélgica F1, Q2: George Russell novamente na Q3, dois Ferrari eliminados | AutoSport

Lando Norris (McLaren-Mercedes MCL35M) começou por ser o mais rápido da Q2, na frente de Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RB16B). A meio desta fase da qualificação os dois Mercedes ainda não tinham realizado tempos competitivos e estavam na zona de eliminação, a 11s da frente. E a chuva estava prestes a intensificar-se.

Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) colocou-se na nona posição, mas Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12) não conseguiu entrar no top 10 até quatro minutos do fim desta fase da sessão.

Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF21) estava em risco e conseguiu passar para sétimo a 3m15s do fim, Charles Leclerc (Ferrari SF21) passou para quarto e empurrou Hamilton para a zona de eliminação a 2m25s do fim da Q2, mas o inglês passou para segundo na sua última volta, e com vários pilotos a melhorar voltas perto do fim foram eliminados Charles Leclerc (Ferrari SF21), Nicholas Latifi (Williams-Mercedes FW43B), Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF21), Fernando Alonso (Alpine-Renault A521) e Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes AMR21).

George Russell (Williams-Mercedes FW43B) passou novamente à Q3. Fernando Alonso (Alpine-Renault A521) foi eliminado mas Esteban Ocon (Alpine-Renault A521) passou à Q3.

Lando Norris manteve-se na frente da Q2 até ao fim.