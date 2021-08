GP Bélgica F1, Q1: Chuva atrapalhou, mas não houve surpresas nos eliminados | AutoSport

Mas houve surpresas nos que passaram à Q2! Apesar de alguns contratempos, como pode ver pela foto de baixo, os Williams passaram em 5º (Russell) e 10º Latifi.

A Q1 arrancou com 12 minutos de atraso devido à chuva forte em Spa-Francorchamps. Como se pode calcular, a Q1 foi atribulada, com vários pilotos a sair de pista, com maior ou menor ‘intensidade’.

Esteban Ocon foi o primeiro a trocar de pneus para intermédios, e vários pilotos o seguiram pouco depois. Antes, os dois Williams já tinha provado que o pneu intermédio era o pneu mais rápido, naquele momento da sessão. A sete minutos do fim da Q1, dois Williams lideravam a sessão. Esteban Ocon subiu para terceiro também com intermédios. Depois vários pilotos passaram pela frente, e no final ficaram pelo caminho Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing-Ferrari C41), Yuki Tsunoda (AlphaTauri-Honda AT02), Mick Schumacher (Haas-Ferrari VF-21), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing-Ferrari C41) e Nikita Mazepin (Haas-Ferrari VF-21).

Depois de ter ganho na Hungria, Esteban Ocon ‘safou-se’ com um 15º lugar.