GP Bélgica F1: Pirelli acha que pode haver “interessante mistura de estratégias este ano” | AutoSport

A Fórmula 1 está de regresso no próximo fim de semana, em Spa-Francorchamps, que recebe o Grande Prémio da Bélgica, naquele que é o terceiro grande evento a visitar Spa em agosto: 24 Horas de Spa, o Ypres Rally Bélgica – que teve o seu último dia em Spa – e agora a Fórmula 1 e Mario Isola, Diretor da Pirelli, acha que pode haver estratégias díspares este ano em Spa: “Os desafios desta pista, especialmente quando se trata da meteorologia, são bem conhecidos, assim como as cargas colocadas sobre os pneus.

No ano passado, os três primeiros qualificaram-se com o pneu médio, enquanto o macio ofereceu boa aderência mas exigiu mais gestão, pelo que não foi considerado como um pneu ideal de corrida.

A maioria dos pilotos passou de médio a duro, com a paragem nas boxes ditada pelo Safety Car na volta 11 para a maioria dos pilotos. Penso que poderemos ver uma interessante mistura de estratégias este ano”.