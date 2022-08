GP Bélgica F1: pior resultado do ano para a Haas | AutoSport

Pode ser coincidência, ou talvez não! Tal como a Ferrari seu deu mal na pista de Spa-Francorchamps também a Haas sofreu do mesmo ‘mal’. Exceção feita aos abandonos, foi o pior resultado do ano quando os dois carros chegaram ao fim das corridas.

Kevin Magnussen cedo admitiu que a sua equipa pensou desde o arranque do fim de semana que “não ia ser um fim-de-semana forte” por causa das características da pista, e assim foi.

Nem ele nem o seu colega de equipa Mick Schumacher tiveram o ritmo para lutar pelos pontos em Spa, o que significa que a equipa norte-americana passou agora por três Grandes Prémios sem terminar dentro do top 10: “Estou bastante desapontado com o resultado, mas era quase esperado. Numa pista de alta velocidade onde precisamos de pouco arrasto, o nosso carro não é suficientemente bom este ano.

Tentaremos melhorar na próxima semana em Zandvoort, onde o carro deverá ser mais adequado para a pista de corrida como na Áustria e Silverstone. Vamos embora daqui um pouco desapontados, mas estamos prontos para voltar no próximo fim-de-semana”, disse Guenther Steiner, Chefe de Equipa.