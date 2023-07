GP Bélgica F1: Pierre Gasly admite poder ter “pesadelos com a asa traseira do Williams” | AutoSport

A discussão entre Pierre Gasly e Alexander Albon foram uma das maiores atrações da corrida do Grande Prémio da Bélgica, com o piloto da Williams a tentar defender a posição dos ataques do francês após ter passado para a sua frente com um pitstop mais rápido. No final da corrida, Gasly confessou ter ficado surpreendido com a velocidade do Williams FW45 nas retas.

“Perdi algum tempo na paragem nas boxes, que fez com que perdesse a posição para o Alex”, explicou Pierre Gasly, o único piloto em todo o pelotão que terminou a corrida a fazer uma única paragem para troca de pneus. “Provavelmente vou ter pesadelos com a asa traseira do Williams, porque eles parecem estar numa categoria diferente nas retas. Apostamos tudo na nossa velocidade de ponta este fim de semana, tivemos pouco ‘downforce’ e fomos muito fortes todo o fim de semana, mas não sei porque fui tão lento nas retas”.

Demonstrando alguma desilusão por o Alpine A523 ter sido mais lento em reta do que previa, Gasly conseguiu mesmo ultrapassar Albon e terminar a corrida no 11º posto, tendo ficado de fora dos lugares pontuáveis depois de ter sido o terceiro classificado na corrida Sprint de sábado.