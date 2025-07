GP Bélgica F1: Oscar Piastri na pole da Corrida Sprint

Quando faltavam dos minutos, Max Verstappen assume a liderança. Com um terceiro setor poderoso, foi para a frente por seis décimos de segundo. Leclerc ficou em segundo, o tempo de Norris com combustível extra não pareceu tão forte.

Hamilton, fez um pião na chicane Bus Stop. Estava a melhorar, mas com o pião foi eliminado e para além disso, foram vários os pilotos que tiveram de abortar as suas voltas. Por exemplo, Bearman melhorou o seu registo, mas isso pode ser analisado para garantir que ele levantou o pé durante as bandeiras amarelas. A melhoria de Bearman faz Albon cair nos cinco últimos e ser eliminado.

Oscar Piastri (McLaren) assegurou a pole position da terceira corrida sprint da temporada de Fórmula 1, hoje, em Spa Francorchamps, batendo Max Verstappen (Red Bull), segundo lugar, com o seu colega de equipa, Lando Norris (McLaren) no terceiro lugar. Um Ferrari, o de Lewis Hamilton, e os dois Mercedes não chegaram à derradeira fase da Qualificação Sprint.

