GP Bélgica F1: Oscar Piastri de regresso aos triunfos

Oscar Piastri assegurou a sua sexta vitória do ano, e a décima para a McLaren, marcando o seu regresso aos triunfos após duas vitórias consecutivas de Lando Norris. A corrida iniciou-se sob Safety Car devido à chuva, culminando numa intensa disputa entre os dois pilotos da McLaren, com Piastri a emergir vitorioso à frente de Norris.

Lando Norris, que partiu da pole position, viu a sua corrida comprometida por um aparente problema de bateria durante a fase de Safety Car. Esta falha impediu-o de reagir a Oscar Piastri na reta de Kemmel, onde foi prontamente ultrapassado pelo australiano.

A partir daí, Piastri consolidou a sua liderança, enquanto a equipa optou por uma estratégia de pneus diferente para Norris, que montou pneus duros em contraste com os médios escolhidos pelo seu colega. A intenção de Norris era que os pneus de Piastri enfrentassem maiores dificuldades na fase final da corrida. Embora tenha conseguido reduzir a diferença de nove para três segundos, Norris ficou sem voltas para concretizar a recuperação e abrandou o ritmo perto do fim.

A perda da liderança por Norris no início da prova permitiu que Piastri se afastasse, tornando a corrida do britânico mais desafiadora e forçando-o a contentar-se com o segundo lugar. Este resultado, contudo, permitiu a Piastri aumentar a sua vantagem na liderança do campeonato. Também não ajudou o facto da sua paragem nas boxes ter sido lenta devido a uma roda, a frente esquerda, que demorou mais a ser mudada.

Charles Leclerc (Ferrari) alcançou o pódio pela quarta vez no ano, conseguindo manter Max Verstappen (Red Bull) atrás de si, uma tarefa que se revelou árdua. O piloto da Red Bull tentou incessantemente ultrapassar o Ferrari, mas Leclerc defendeu a sua posição com mestria face às investidas do neerlandês. Verstappen, com um pódio no Canadá em seis corridas, demonstrou sempre grande combatividade.

George Russell (Mercedes) teve uma boa prestação, terminando em quinto lugar e dissipando a má imagem deixada em Silverstone. Apesar de não ter conseguido mais, tentou pressionar Verstappen. Alex Albon (Williams) obteve um excelente sexto lugar, retomando os bons resultados após os quintos lugares em Miami e Imola.

Lewis Hamilton (Ferrari) foi eleito o piloto do dia. Partindo de uma posição muito atrasada, após a eliminação na Q1, o britânico redimiu-se com uma exibição notável, recuperando até ao sétimo lugar. Apesar de se ter aproximado de Albon, não dispunha de pneus para arriscar mais.

Liam Lawson (Racing Bulls) terminou em oitavo, um bom resultado que se segue ao sexto lugar na Áustria, embora a sua consistência ainda seja variável. Gabriel Bortoleto (Sauber) garantiu o nono posto, o seu segundo melhor resultado do ano e a segunda vez que pontua. Pierre Gasly (Alpine) fechou o top 10, com um resultado positivo que marca a primeira vez este ano que pontua em duas corridas consecutivas, após o sexto lugar em Silverstone.

Os oitavo e nono lugares de Lawson e Bortoleto, e o décimos de Gasly, foi o ‘pódio’ de um enorme comboio de DRS durante grande parte da corrida, que não permitiu trocas, pois as retas eram grandes, mas a velocidade de todos, também maior. Na frente estava Oliver Bearman, da Haas, com Nico Hulkenberg em 12.º lugar após fazer uma segunda paragem depois de estar a correr na zona de pontos, enquanto Yuki Tsunoda perdeu duas posições na fase final.

O piloto da Red Bull terminou à frente de Lance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas), Kimi Antonelli, Fernando Alonso e Carlos Sainz – os pilotos da Mercedes, Aston Martin e Williams largaram todos do pit lane.

Franco Colapinto, da Alpine, e Isack Hadjar, da Racing Bulls, completaram a lista, com todos os pilotos a chegarem à bandeira axadrezada, uma vez que não houve período de cautela após o início da corrida, após o atraso na largada.

O Filme da Corrida

A chuva era tão forte que a corrida foi suspensa antes mesmo de começar, com a primeira volta a ser disputada apenas cerca de uma hora e 20 minutos após o início da volta de formação inicial. Por pouco, o traçado secou quase ao ponto de se poder correr com slicks, mas voltou a chover e foi com intermédios que todos foram para a pista.

Após quatro voltas sob Safety Car, a corrida “arrancou” na volta 5 com Lando Norris a liderar, mas um deslize na reta de Kemmel permitiu a Piastri aproveitar e assumir a frente. Norris tentou reagir, mas rapidamente começou a perder terreno, com Leclerc e Verstappen a aproximarem-se. A equipa reportou que Norris teve problemas na bateria, que se esgotou na saída do Safety Car, impedindo-o de defender a sua posição contra Piastri. Russell, por sua vez, ultrapassou Albon.

Na volta 8, os McLaren mantiveram as suas posições, enquanto Verstappen se encontrava a meio segundo de Leclerc, procurando uma oportunidade de ultrapassagem. Mais atrás, Hamilton passou Sainz para 16.º na chicane Bus Stop, e Antonelli saiu da pista. As diferenças começaram a surgir pouco depois, com várias variáveis a influenciar a corrida: a durabilidade dos pneus intermédios, o momento em que a pista estaria seca o suficiente para pneus slicks e a possibilidade de os líderes pararem sem perderem posições significativas.

Hadjar travou um grupo de carros, e Gasly parecia lento. Hamilton ultrapassou Hulkenberg na chicane Bus Stop, subindo para 14.º, com Gasly como próximo alvo. Na volta 10, os McLaren isolaram-se na frente. Leclerc continuou a segurar Verstappen, beneficiando os líderes. Piastri liderava com 1,7s de vantagem sobre Norris, que, por sua vez, tinha 5,5s de vantagem sobre Leclerc. Mais atrás, Hamilton ultrapassou Gasly em Stavelot, seguindo-se os dois Haas.

Piastri manteve a liderança, com quase dois segundos sobre Norris. Leclerc estava a 8,3s, com Verstappen colado. Os quatro tentaram prolongar ao máximo o uso dos pneus intermédios, que já se comportavam quase como slicks. Hamilton arriscou, entrando nas boxes para montar pneus médios, um exemplo seguido por Gasly, Alonso e Hulkenberg.

Na volta 13, Piastri fez a sua paragem nas boxes da liderança. Norris permaneceu em pista, assumindo a liderança provisória. O DRS foi ativado, e vários pilotos seguiram Piastri para as boxes. O australiano montou pneus médios. Leclerc, Verstappen, Russell, Albon, Lawson e Bortoleto também pararam. Norris, Tsunoda, Hadjar e Ocon permaneceram em pista.

Logo a seguir, Norris também parou nas boxes, juntamente com Tsunoda, Hadjar e Ocon. Norris optou por pneus duros, numa possível aposta numa estratégia de uma única paragem, ao contrário de Piastri. A paragem foi um pouco lenta.

Na volta 15, Piastri regressou à liderança, agora com uma vantagem muito maior: 8,5s sobre Norris. Leclerc manteve-se em terceiro, seguido por Verstappen e Russell. Hamilton foi o grande beneficiado, subindo para sétimo à frente de Lawson. Hadjar desceu para 15.º, Ocon para último, e Tsunoda pagou caro por ter ficado uma volta a mais, caindo para 12.º.

Russell estava colado a Verstappen. O neerlandês perdeu tempo nas boxes e agora defendia-se de Russell em vez de atacar Leclerc. Hamilton tinha DRS sobre Albon na luta pelo sexto lugar. A expectativa centrava-se em Norris, e se conseguiria replicar a estratégia de uma paragem bem-sucedida de Russell no ano anterior.

Na McLaren, Piastri tentava chegar ao fim com os pneus médios, enquanto Norris utilizava os duros. A diferença era de 9,1s. O ar livre poderia beneficiar Piastri, mas Norris poderia usar o DRS se se aproximasse. Norris começou a recuperar, reduzindo três décimos ao seu colega. Atrás, Leclerc tinha pouco mais de um segundo sobre Verstappen, enquanto Russell se afastava. Albon resistia a Hamilton. Em pista seca, as ultrapassagens fora da linha ideal eram complicadas.

Na volta 20, os Kick Sauber trocaram posições. Bortoleto pediu a Hulkenberg que acelerasse ou o deixasse passar, e Hulkenberg cedeu. Os pneus do brasileiro eram apenas uma volta mais frescos, mas o seu ritmo era claramente superior. Russell comunicou com a equipa, expressando dúvidas sobre a possibilidade de terminar a corrida com os pneus atuais. Todos tentariam, mas se não fosse possível, haveria uma nova ronda de paragens, o que poderia gerar mais confusão, dado que muitos perderam tempo na primeira entrada nas boxes por terem sido retidos.

Na volta 25, a diferença diminuiu. Norris fez a volta mais rápida e reduziu a distância para 8,1s. No ano passado, Russell surpreendeu com uma paragem única. Hamilton ficou sem tempo para o alcançar, mesmo com pneus mais frescos.

Na volta 27, as diferenças estabilizaram atrás. Leclerc manteve Verstappen atrás, Russell já se afastara desses dois, e Albon continuava sólido em sexto. Contudo, Hamilton começou a ganhar ritmo, com os pneus a ultrapassarem a fase de graining, estando a 1,5s de Albon. Norris cometeu um erro e saiu largo em Pouhon, fazendo a diferença subir para 9,3s.

Piastri manteve a liderança. Se a McLaren quisesse trazê-lo às boxes, teria de o fazer em breve. Os médios aguentavam 15 voltas sem problemas, como se viu na Sprint. Piastri estava agora com 9,2s de vantagem e poderia estar a considerar arriscar até ao fim. Norris reagiu com uma nova volta mais rápida. Com pneus mais limpos, voltou a atacar e reduziu a diferença para 8,7s. A McLaren informou Piastri que os pneus pareciam bons, e ele respondeu com a sua calma habitual.

Na volta 30, Hamilton começou a aproximar-se. O ar sujo prejudicava-o, impedindo-o de se colar a Albon, mantendo-se a pouco mais de um segundo. Mas depois de algumas voltas a arrefecer os pneus, atacou e entrou na zona de DRS.

Na volta 34, Piastri foi instruído a ir até ao fim. Norris tirou seis décimos de segundo ao seu companheiro de equipa na última volta e, se conseguisse manter esse ritmo, estaria bem atrás de Piastri no final. Piastri continuava a parecer calmo e tranquilo, mas a questão da durabilidade dos seus pneus pairava no ar.

As estratégias estavam divididas em pista. Seis pilotos já tinham feito duas paragens nas boxes, enquanto os restantes tentavam aguentar com uma única paragem. Norris foi informado de que os seus pneus estavam a ficar “complicados”, mas que ele era “naturalmente mais rápido”. A diferença era de 7,9s. No final, perdeu oito décimos de segundo na última volta devido a um bloqueio.

Mais atrás na corrida, Ocon e Antonelli lutavam arduamente pelo 15.º lugar, com o jovem a conquistar a posição, mas Ocon a conseguir a reviravolta. Stroll também lutou com muitos rivais do meio do pelotão, subindo para o 13.º lugar. O piloto que teve o pior dia foi Hadjar, caindo do oitavo lugar nas primeiras voltas para o 20.º, devido a uma paragem nas boxes em má altura, uma segunda paragem e falta de ritmo com os pneus médios.

Na frente, na volta 37, Piastri manteve-se firme. Piastri poderia alcançar Hadjar em breve, o que não o ajudaria. A diferença caiu para menos de sete segundos, com Norris a ser mais seis décimos mais rápido na última volta. Hamilton estava a ficar para trás de Albon, pois foi-lhe pedido para abrandar o ritmo. Mais uma volta, e mais uma parte da vantagem de Piastri desapareceu, com sete décimos para Norris desta vez. A diferença era de 6,2s, mas as voltas estavam a passar.

Norris bloqueou na primeira curva, perdendo meio segundo apenas no primeiro setor. Piastri ultrapassou Hadjar na volta 40, e para Norris, a diferença estava abaixo dos cinco segundos. Na volta 41, a batalha entre os dois carros da McLaren estava prestes a acontecer. Na volta 42, a margem caiu para 3,1s, mas Piastri parecia encaminhar-se para a vitória, pois na volta 43, Norris abrandou o ritmo, e a margem voltou a subir para quatro, depois cinco segundos, indicando que teria de arriscar demasiado para o alcançar.