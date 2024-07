GP Bélgica F1: o fim de semana de mais conversas sobre o mercado de pilotos

A Hungria viu mais uma peça do mercado de pilotos movimentar-se – mesmo que não tenha havido nada de concreto como resultado – com o anúncio da saída de Kevin Magnussen da Haas no final da época, mas hoje já se soube da contratação de Esteban Ocon para a Haas..

O dinamarquês que vai perder o lugar na Haas no final deste ano está agora no mercado para uma equipa que queira acrescentar experiência à sua formação, enquanto a Haas já avançou para o se próximo line-up.

As reuniões podem ter lugar longe de olhares indiscretos, mas como é a última vez que o paddock se reúne antes da pausa a meio da época, é também frequentemente o fim de semana em que são delineadas as futuras conversações e as equipas e pilotos planeiam as discussões finais.

Isto pode levar a rumores sobre potenciais movimentações, uma vez que todos os envolvidos tentam compreender o melhor possível o complexo panorama do mercado de pilotos antes de seguirem caminhos separados durante algumas semanas.