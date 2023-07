GP Bélgica F1: Notas AutoSport | AutoSport

Na última prova antes da pausa de verão do calendário da Fórmula 1, Max Verstappen levou de vencida a corrida Sprint e a de domingo, arrasando por completo a concorrência, onde se inclui o seu companheiro de equipa.

As notas AutoSport tentam refletir o que fizeram os pilotos em ambas as corridas e qualificações.

Max Verstappen – Nota 10

Imperial. Verstappen demonstrou novamente a diferença que ainda detém para os adversários, tirando partido do poderoso RB19. Foi sempre mais rápido e venceu as duas corridas do fim de semana, tendo ficado sem o registo de volta mais rápida, e consequente ponto extra, apenas na última volta da corrida.

Sergio Pérez – Nota 8

Esteve uns furos acima do desempenho das últimas corridas, estando numa fase de recuperação depois de ter tremido. Enquanto na Sprint envolveu-se num episódio com Lewis Hamilton – que resultou numa penalização para o britânico, que levantou muitas dúvidas, e na desistência do mexicano – Sergio Pérez não conseguiu acompanhar o ritmo do companheiro de equipa no domingo, sendo facilmente ultrapassado e perdendo terreno para Max Verstappen. Esteve bem na qualificação para a corrida de domingo, mas não é ameaça para Verstappen.

Charles Leclerc – Nota 9

A Ferrari esteve melhor em Spa-Francorchamps e isso refletiu-se no desempenho de Charles Leclerc. Voltou a ser muito rápido em qualificação e fez o que pôde na corrida de domingo, conseguindo superiorizar-se a Lewis Hamilton.

Foi batido na Sprint por Carlos Sainz e o facto de partir da pole position fez com que não tivesse problemas no arranque, ao contrário do seu companheiro de equipa.

Lewis Hamilton – Nota 8

Não conseguiu ultrapassar Charles Leclerc nem ter uma clara oportunidade para isso no domingo, mas foi o melhor dentro da Mercedes com um carro que voltou a mostrar um problema que os fez perder tanto no passado: o ‘bouncing’.

Não esteve tão forte e decisivo como em alguns dos passados GP’s.

Chega às férias apenas 1 ponto atrás de Fernando Alonso no mundial de pilotos.

Fernando Alonso – Nota 8

Teve um acidente na Sprint que tirou a possibilidade de lutar por alguns pontos, mas redimiu-se na corrida de domingo, fazendo uma ‘omelete sem ovos’, tal era a dificuldade da Aston Martin em acompanhar as equipas adversárias, outrora menos competitivas do que os carros de Silverstone. Quase sem darmos por isso, o espanhol terminou na quinta posição, mantendo-se longe do Mercedes de George Russell e do McLaren de Lando Norris.

George Russell – Nota 6

Longe do fulgor de 2022, George Russell demonstrou ter muitas dificuldades para acompanhar o ritmo de Hamilton num carro igual. A qualificação não correu tão bem e, se na Sprint conseguiu recuperar terreno, na corrida de domingo beneficiou em exclusivo dos abandonos de Sainz e Piastri.

O carro não foi tão fácil de conduzir, mas ficou muito aquém em termos de resultado para as expectativas criadas pela equipa.



Lando Norris – Nota 6

Outro piloto que não acompanhou as expectativas criadas pela equipa antes do fim de semana. Enquanto Oscar Piastri foi figura maior da equipa, mostrando-se rápido na qualificação de ambas as corridas e na Sprint alcançou o segundo posto – tendo ainda liderado da prova mais curta do fim de semana – Norris esteve muito apagado. Na corrida de domingo conseguiu saltar na classificação muito à custa da paragem anterior à maioria do pelotão para colocar pneus macios quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair, mas o primeiro stint foi pesaroso, fazendo lembrar o início da temporada.

Esteban Ocon – Nota 7

Num fim de semana complicado para a Alpine, Esteban Ocon regressou aos pontos na corrida de domingo, tendo uma ponta final ainda mais forte, deixando Yuki Tsunoda e Lance Stroll para trás e subindo ao oitavo posto. Deu um salto na classificação no arranque e a partir daí teve os pontos como objetivo. No entanto, em ambas as qualificações esteve menos bem e na Sprint ficou fora dos 8 primeiros, enquanto o seu companheiro de equipa terminou no terceiro posto.

Lance Stroll – Nota 6

Andou sempre na discussão dos pontos no domingo, depois de um erro no Shootout da Sprint e uma menos conseguida qualificação. Salvou o fim de semana com os dois pontos que somou, mas foi apenas isso que fez, numa altura em que o carro não ajuda a melhores desempenhos.

Yuki Tsunoda – Nota 7

O AlphaTauri é um dos carros menos competitivos do pelotão, mas mesmo assim, Tsunoda continua a extrair tudo o que pode dele. Novamente na luta pelos pontos, não acusando a pressão que deve sentir dentro da equipa depois da substituição de Nyck de Vries por Daniel Ricciardo, dado como possível escolha da Red Bull para daqui a algumas temporadas. O japonês não tremeu e continuou a demonstrar que tem qualidade para estar na grelha.

Pierre Gasly – Nota 8

Pelo que fez na Sprint Pierre Gasly merece uma nota muito positiva e mesmo na corrida de domingo, não fosse um pitstop mais lento e não ficaria atrás de Alexander Albon, que foi um osso duro de roer e atrasou muito o francês para poder lutar pelos pontos com o seu antigo companheiro de equipa.

Valtteri Bottas – Nota 5

Zhou Guanyu – Nota 5

Alexander Albon – Nota 6

Kevin Magnussen – Nota 5

Daniel Ricciardo – Nota 6

Logan Sargeant – Nota 4

Nico Hülkenberg – Nota 4

Carlos Sainz – Nota 6

Oscar Piastri – Nota 7

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool