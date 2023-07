GP Bélgica F1: Nico Hülkenberg identifica “problema técnico” no Haas durante a Q1 | AutoSport

Nico Hülkenberg explicou ter tido um problema técnico no seu Haas que o obrigou a ficar dentro da garagem da equipa enquanto a pista estava a ficar cada vez mais rápida na Q1, resultando no vigésimo posto da grelha de partida na corrida de domingo.

“Tivemos um problema técnico no carro que demos conta nas primeira voltas [da Q1] e tivemos de parar e tentar resolver, mas acabamos por não sair a tempo para estabelecer outra volta. No final, a pista estava a secar e a tornar-se mais rápida, o que fez que ficasse em último”, disse o piloto alemão no final da sessão.

Saindo de último da grelha, Hülkenberg não tem grandes expectativas para a corrida de domingo, uma vez que a Haas demonstra falta de ritmo de corrida.

Foto: Andy Hone/LAT Images