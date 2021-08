GP Bélgica F1: Nicholas Latifi deve permanecer na Williams | AutoSport

Nicholas Latifi disse ontem que está pronto para se tornar líder de equipa na Williams, e hoje o CEO da equipa, Jost Capito, apoiou o seu piloto, dando a entender que o canadiano poderá manter o seu lugar no próximo ano.

Latifi foi questionado se, no caso de George Russell sair para a Mercedes em 2022, seria capaz de assumir o papel de líder da equipa, e o canadiano respondeu com um “sim” enfático. Capito apoia-o: “Concordo com ele. Penso que ele talvez ainda não esteja [pronto], mas está a melhorar realmente corrida a corrida e tenho a certeza que no final da época ele está pronto para o fazer, especialmente a sua personalidade está no lugar certo para liderar a equipa” disse Capito, mas quando lhe perguntaram se isso significa que está em curso um contrato para o reter para 2022?

“Sim, parece, diria eu”, foi a resposta de Capito.

Basicamente, ao não fugir à questão, Capito deixa entender que Latifi ficará na Williams: “Ele [Latifi] trabalha bem com os engenheiros, é muito motivador, é claro na sua direção onde quer que o carro se desenvolva, é muito apreciado pela equipa e é exigente”, disse Capito. “Por isso penso que também aprendeu muito com o George, passaram muito tempo juntos dentro e fora da pista, por isso é uma relação fantástica. Tenho a certeza que até ao final da época, Nicky estará na posição em que poderá liderar a equipa”.