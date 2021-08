GP Bélgica, F1: Não houve corrida, mas há classificação | AutoSport

A corrida foi interrompida e acaba com apenas duas voltas ao traçado. A Williams pontua a dobrar novamente e a liderança de Lewis Hamilton passa a ser de 3 pontos, estes são os pontos principais da corrida do GP da Bélgica. a corrida de hoje, passa a ser considerada a corrida mais curta de sempre.

Com duas voltas dadas ao traçado atrás do Safety Car, os carros rumaram novamente ao pitlane, com a direção de prova a parar a corrida, novamente sob bandeiras vermelhas, mas desta vez, com a contagem decrescente de uma hora a contar. Às 17.45h (hora portuguesa) a FIA anunciou que a corrida não recomeça.

Assim, Max Verstappen recebe 12.5 pontos, George Russell acrescenta 8 pontos e pela primeira vez na carreira conquista uma posição no pódio. Lewis Hamilton recebe 7.5 pontos e mantém-se na liderança do campeonato por 3 pontos.

Daniel Ricciardo garante 6 pontos, Sebastian Vettel recebe 5 pontos, Pierre Gasly fica com 4 pontos, Esteban Ocon com 3 pontos, Charles Leclerc recebe 2 pontos. Nicholas Latifi garante que a Williams pontua novamente com os dois pilotos, e recebe 1 ponto, enquanto Carlos Sainz recebe meio ponto.