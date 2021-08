GP Bélgica F1: Mick Schumacher homenageia o pai | AutoSport

Mick Schumacher vai homenagear o seu pai ao correr com uma réplica do capacete com que se estreou no GP da Bélgica de F1 de 1991, há 30 anos, com a Jordan. Mick Schumacher seguiu os passos do pai e chegou este ano à Fórmula 1 com a Haas, depois de vencer o título da Fórmula 2 do ano passado.

Esta semana cumpriram-se 30 anos da estreia de Schumacher na F1, e agora o seu filho, homenageia-o com um capacete igual, isto a poucos dias de se estrear na Netflix o documentário sobre Michael Schumacher.