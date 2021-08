GP Bélgica F1, Michael Masi: “Não havia a possibilidade de adiar a corrida” | AutoSport

Depois de horas à espera de uma decisão, para o que seria, ou não, a corrida do GP da Bélgica, a direção de prova foi para a frente com uma saída de todos os carros atrás do Safety Car por duas voltas, para depois parar de vez a prova belga. Como demos conta anteriormente, alguns responsáveis por equipas já mostraram o seu descontentamento acerca de decisão, mas Michael Masi, o diretor de corrida, afirmou que não havia a possibilidade de adiar a corrida para hoje, segunda-feira.

“Foi um dia longo. Vimos hoje as piores condições climatéricas. As condições não têm sido boas durante todo o fim de semana, mas existiam secções em que pudemos correr. Hoje o tempo levou-nos a melhor”, explicou o diretor de corrida da FIA à Sky Sports. “Da perspetiva da F1 e da FIA, o mais importante é a segurança de pilotos, equipas e espectadores. Incluímos todas as opções que estavam disponíveis, dentro do regulamento, para nos dar a melhor oportunidade de terminar esta corrida. Várias equipas viram uma aberta e pouco depois disso, o mau tempo voltou. Não havia a possibilidade de adiar a corrida para amanhã. Estávamos em contacto constante com a nossa equipa que controla as previsões meteorológicas. Parecia haver uma aberta em que podíamos correr e que nos dava essa oportunidade. No final, não pudemos ter uma corrida completa.”