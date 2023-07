GP Bélgica F1: Mercedes é a equipa que mais atualizações apresenta | AutoSport

A maioria das equipas apresentou alterações mínimas para o desafio do GP da Bélgica em Spa-Francorchamps, mas a Mercedes trouxe alguns novos componentes para tentar dar mais um passo em frente em termos de performance em pista.

A Red Bull apresentou alterações na tampa do motor para arrefecimento dos componentes internos, enquanto a Ferrari ficou-se pela mudança da asa traseira para a adaptação às particularidades de Spa-Francorchamps.

A Mercedes é das equipas que mais atualizações trouxe para a Bélgica. Entrada de ar do flanco é mais alta e melhora o fluxo para os radiadores, melhorando o arrefecimento do motor e permitindo menos grelhas na tampa do motor, que também foi alterada para este Grande Prémio. A equipa apresenta um aumento da curvatura da vista lateral do flanco para melhorar o fluxo de entrada para a traseira. Também o fundo foi revisto, assim como a asa traseira.

A Alpine reviu o fundo e alterou os flaps da asa dianteira, enquanto a McLaren alterou placa final e flap da asa traseira, assim como a ‘beam wing’, tendo a Alfa Romeo feito revisões nas mesmas áreas. A Aston Martin apresenta alterações na asa traseira, ‘beam wing’ e nas bordas do fundo. Já a AlphaTauri mudou as aletas exteriores da asa traseira.

A Haas não apresentou qualquer mudança nos seus carros.