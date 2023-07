GP Bélgica F1: McLaren teve corrida complicada | AutoSport

A McLaren acabou por conseguir pontuar na corrida do Grande Prémio da Bélgica, mas depois do abandono de Oscar Piastri sem conseguir completar uma volta sequer, Lando Norris começou a perder muitas posições na classificação. O piloto britânico perdeu performance com os pneus médios, apelidando o seu primeiro stint de “terrível”, sem saber se conseguiria regressar às posições pontuáveis.

Depois do segundo lugar de Piastri na Sprint, adivinhava-se uma corrida forte da McLaren, mas isso acabou por não acontecer. Apenas com os pneus macios, passada a primeira metade da corrida, é que Norris conseguiu alcançar posições pontuáveis, consolidando o sétimo posto na volta 26 até ao final da prova. Foi complicado.

Apesar de ter apenas um carro em pista, a McLaren lucrou mais do que a adversária direta no mundial, a Alpine. Lando Norris manteve-se na frente de Esteban Ocon, o único piloto da equipa francesa a somar pontos esta tarde, o que acabou por ser uma resultado positivo, mesmo com uma corrida de domingo menos bem conseguida por parte da estrutura de Woking, falhando o objetivo do terceiro pódio consecutivo.