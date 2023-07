GP Bélgica F1: McLaren procura terceiro pódio consecutivo | AutoSport

Não será fácil, mas o resultado de Oscar Piastri na corrida Sprint abre boas expectativas para o desempenho da equipa de Woking na corrida do GP da Bélgica.

Depois de dois pódios consecutivos conquistados, tendo até existido a possibilidade de serem duplos pódios, a McLaren tem como objetivo voltar a terminar entre os três primeiros classificados. Não será fácil, uma vez que desta vez foram ultrapassados em qualificação pelos Ferrari e Lando Norris e Oscar Piastri terão ainda pela frente Lewis Hamilton e Sergio Pérez, além do líder do campeonato Max Verstappen, que arranca no ‘meio’ dos dois pilotos.

Tendo melhorado substancialmente o ritmo do MCL60 em corrida, a McLaren está num período muito bom da temporada, tendo somado 70 pontos nas últimas três corridas, mais 10 na Sprint na Bélgica. Isto demonstra bem o salto competitivo que a equipa britânica deu entre o pelotão.

Veremos como se darão em Spa-Francorchamps, com toda a instabilidade meteorológica e estratégia de corrida, que poderão comprometer ou beneficiar o seu desempenho, mas os primeiros sinais dados na Sprint foram positivos.

Foto: McLaren