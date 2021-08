GP Bélgica F1: McLaren ‘parece’ ter vantagem sobre a Ferrari, mas não é certo… | AutoSport

A McLaren parece ter vantagem sobre a rival Ferrari na luta pelos ‘melhores dos outros’. A equipa de Woking admitia à chegada a Spa esperar um fim de semana complicado, mas tem feito o suficiente para mostrar que estão mais rápidos que a Ferrari em termos de ritmo de qualificação, mas descem para quinto no ranking do ritmo de stints longos de voltas. E há apenas um décimo entre a Aston Martin e a Alpine.

Lando Norris considerou que o carro está bom, enquanto Daniel Ricciardo não obteve boas posições, mas houve algumas atenuantes para isso. Seja como for, o australiano está bem abaixo de Lando Norris.

Seja como for, tudo o que sucedeu ontem à Ferrari pode ter ‘mascarado’ a sua real prestação. Portanto neste caso, vamos admitir que está ainda tudo muito em aberto e este terceiro treino livre irá dar mais alguma luz ao assunto.

Como se percebe pelos gráficos abaixo, a McLaren está melhor em qualificação, que as adversárias diretas no 2º pelotão, mas em ritmo de corrida as coisas estão aparentemente muito equilibradas.

Como já foi referido noutros casos, a chuva ou as condições diferentes de pista no dia de hoje (já choveu bastante de manhã) pode mudar tudo.