GP Bélgica F1: McLaren espera análise da Renault sobre o problema de Sainz

Um problema no motor Renault do MCL35 causou um defeito no escape, o que fez com que Carlos Sainz não conseguisse participar na corrida de domingo do Grande Prémio da Bélgica.

Agora, o chefe de equipa da McLaren, Andreas Seidl, disse ao autosport.com que: “Ainda temos de esperar pela Renault, pois é uma questão específica”.

“Claro que não foi bom para o Carlos, mas é o que é. Temos de esperar, até para ver se há alguma hipótese de recuperar esta unidade de potência ou foi uma falha terminal”.