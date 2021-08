GP Bélgica F1: McLaren e Ferrari devem liderar segundo pelotão | AutoSport

Na frente da tabela, já se sabe que os Mercedes e Red Bull se devem ‘embrulhar’ nas lutas na frente durante o fim de semana do GP da bélgica de F1, mas logo atrás, há muito equilíbrio, ‘confirmado’ pelo facto da Ferrari e McLaren estarem empatadas no Mundial de Construtores, com 163 pontos.

Seja como for, não são as duas únicas equipas que podem lutar pela primazia no segundo pelotão. Veja-se o triunfo de Esteban Ocon na Hungria. A forma da sua equipa (Renault em 2020) em Spa na época passada é um bom presságio para outro bom resultado

E essa é apenas uma das várias linhas do enredo. A Ferrari conseguiu chegar à terceira posição juntamente com a McLaren no campeonato dos construtores, na ‘véspera’ das férias de verão, mas enquanto no ano passado estiveram bem fora do ritmo em Spa, terminando mais de um minuto atrás do vencedor, deram a volta por cima este ano e estão em condições de oferecer uma oposição mais forte. A McLaren, entretanto, espera uma corrida mais difícil na Bélgica.

Daniel Ricciardo espera que não seja esse o caso, sendo que o australiano está contente pela pausa para recarregar e reiniciar, após uma meia campanha difícil, em que foi ofuscado por Lando Norris. Spa é um circuito que gosta, onde ganhou em 2014, e onde deu a volta por cima na Renault, o que desbloqueou uma série de resultados que incluíram dois pódios.

E depois há Esteban Ocon, Fernando Alonso e a Alpine, vencedores pela primeira vez na Hungria. Tiveram um enorme impulso na confiança, com um resultado que os catapultou para o quinto lugar no campeonato de construtores. No entanto, é bem maior a probabilidade de ser a Ferrari e McLaren a lutar logo atrás da Mercedes e Red Bull em Spa, sendo que nunca se pode descurar o que podem fazer a Alpha Tauri/Honda e a Aston Martin/Mercedes em Spa.