GP Bélgica F1: Max Verstappen vence Sprint | AutoSport

Oscar Piastri ainda passou pela liderança da corrida Sprint, aproveitando a troca dos pneus de chuva pelos intermédios logo após a saída do Safety Car – que abriu a corrida Sprint na Bélgica – mas um período em suspenso da prova, com o regresso do SC à pista, por acidente de Fernando Alonso, o piloto neerlandês da Red Bull pressionou o jovem australiano e recuperou o primeiro posto da classificação, que conseguiu levar até ao final das 11 voltas da encurtada corrida Sprint.

Pierre Gasly foi o terceiro classificado, 4 segundos atrás de Oscar Piastri.

Com um atraso de 35 minutos, os carros deram a primeira volta ao circuito de Spa atrás do Safety Car. A chuva adiou o arranque à hora marcada, que já tinha sido adiado em meia hora depois do adiamento do arranque da Qualificação para a corrida Sprint. Depois de 20 minutos de chuva forte, o sol apareceu no céu das Ardenas, com a temperatura de 26 °C na pista e de 19 °C no ar.

Max Verstappen largava da pole, seguido de Oscar Piastri, Carlos Sainz, Charles Leclerc e Lando Norris. O Safety Car liderou o pelotão durante as primeiras duas voltas, com todos os carros equipados com pneus de chuva. Foram cumpridas quatro voltas atrás do Safety Car, antes do começo da corrida.

Foi uma corrida encurtada em 4 voltas por causa das voltas de formação completadas atrás do Safety Car, mas houve um pequeno vislumbre que o estreante Oscar Piastri pudesse vencer a corrida Sprint. A decisão da McLaren em parar o piloto antes de cruzar a linha de partida após a saída do SC, levou a que o australiano fizesse uma volta de saída das boxes muito mais rápida e conseguisse alcançar a liderança, ultrapassando Max Verstappen quando este saía do pitlane após a sua paragem.

Demorou pouco para que o SC voltasse à pista, uma vez que Fernando Alonso perdeu o controlo do seu Aston Martin e ficou parado na caixa de gravilha. A vantagem de Piastri sobre Verstappen estava anulada, numa altura em que o neerlandês já se mostrava mais rápido do que o australiano.

Também beneficiando da paragem na box logo no início, Pierre Gasly saltou para o terceiro posto.

Quando o período de SC saiu de pista, não demorou muito para que Verstappen estivesse logo em cima de Piastri, colocando muita pressão ainda no complexo Eau Rouge/Raidillon, tendo sucesso na manobra ainda a meio da reta Kemmel.

Sem que Piastri fosse uma ameaça, Piastri não teve carro para perseguir Max Verstappen e bastava levar o esforço até ao final da corrida para terminar na segunda posição.

Mais atrás, Lewis Hamilton envolveu-se na luta pelo quarto posto com Sergio Pérez, tendo sido uma luta que demorou poucas voltas mas muito intensa. Houve um toque entre ambos os pilotos, com o piloto britânico a ganhar a disputa com o mexicano, que ficou com danos no RB19 e perdeu várias posições. Depois de ter sido ultrapassado por Lando Norris, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Pérez perdeu o controlo do carro, saindo de pista. Conseguiu evitar ficar preso na gravilha, mas a equipa decidiu retirar o carro da corrida.

Lewis Hamilton ainda tentou encurtar terreno para Gasly, mas foi ainda penalizado com 5 segundos pelo toque a Sergio Pérez. No final da corrida Sprint, o britânico passou em pista no quarto posto, mas baixou para 7º na classificação final.

Vitória para Max Verstappen, seguido de Oscar Piastri e Pierre Gasly. Carlos Sainz e Charles Leclerc fecharam os cinco primeiros, batendo o McLaren de Lando Norris. A seguir ao penalizado Hamilton, terminou George Russell, que ultrapassou em pista Esteban Ocon e Daniel Ricciardo.

Fora dos pontos terminaram Ocon, que ainda foi capaz de ultrapassar Ricciardo nas voltas finais,