GP Bélgica F1: Max Verstappen vence corrida Sprint com autoridade e volta aos triunfos

Sprint F1 Bélgica: Verstappen domina McLaren e regressa às vitórias…

Max Verstappen voltou aos triunfos com uma vitória implacável na corrida Sprint do Grande Prémio da Bélgica, a sua primeira desde Imola, em maio. O piloto da Red Bull assumiu a liderança logo na primeira volta e controlou toda a prova, resistindo à pressão de Oscar Piastri, com Lando Norris a completar o pódio.

Um resultado marcante na primeira corrida do fim de semana sem Christian Horner no comando da equipa.

Basicamente, Max Verstappen esteve pouco menos que perfeito, conseguindo fazer funcionar a estratégia da equipa. Este bem na qualificação, fez o que só ele sabe com o carro que tem, na travagem para Les Combes e depois geriu tudo até ao fim.

Max Verstappen não perdeu tempo: logo na primeira volta da Sprint em Spa-Francorchamps, lançou-se ao ataque e ultrapassou Oscar Piastri na travagem para Les Combes. Lando Norris também perdeu uma posição nesse arranque agitado, e a ordem entre os três da frente manteve-se até à bandeira de xadrez.

“Nice! Muito bem feito, grande trabalho com as margens e com a gestão da bateria”, disse Verstappen no rádio após cruzar a meta. Laurent Mekies, agora no comando da Red Bull, respondeu: “Muito bem Max. Defesa impressionante, muito bem controlado. Não deixaste nada em cima da mesa.”

Norris e Piastri sem resposta à velocidade da Red Bull

Apesar de manterem Verstappen sob pressão durante várias voltas, os McLaren não conseguiram encontrar forma de ultrapassar o neerlandês. Piastri ficou sempre perto graças ao DRS, mas nunca teve velocidade de ponta suficiente para concretizar a manobra.

Lando Norris foi claro no final: “Não havia muito a acontecer! Um pouco de diversão no arranque. Talvez pudesse ter-me posicionado melhor. O Red Bull era demasiado rápido em reta para que conseguíssemos fazer alguma coisa. Vamos tentar alguns ajustes para a qualificação e ver o que conseguimos fazer.”

Pódio definido cedo e Hamilton sem ritmo

Lewis Hamilton, que arrancou de 18.º após um sábado complicado, apenas conseguiu recuperar até ao 15.º lugar. Depois de ultrapassar Hulkenberg e Albon, ficou preso na cauda do pelotão e sem ritmo para mais.

Do lado positivo, a Haas conquistou um valioso resultado de equipa com Esteban Ocon em 5.º e Oliver Bearman em 7.º, somando seis pontos e aproximando-se de Aston Martin e Racing Bulls no campeonato de construtores. Carlos Sainz (Williams) foi 6.º, enquanto Isack Hadjar garantiu o último ponto.

Verstappen volta a lembrar por que é o melhor

Esta vitória na Sprint serviu como um lembrete claro: mesmo num fim de semana cheio de mudanças internas na Red Bull, Verstappen continua a ser o piloto a bater. No duelo direto com os McLaren, mostrou frieza, consistência e uma gestão perfeita da corrida. Mais logo, na qualificação para o Grande Prémio da Bélgica, a expectativa será ver se a McLaren consegue encontrar respostas, ou se o domínio do #1 continuará. Aquela asa que lhe dá velocidade de ponto parece perfeita para Spa, mas provavelmente só mesmo um piloto como Verstappen para lidar bem com as enormes curvas do meio do circuito.

Filme da corrida

A corrida sprint com uma excelente largada de Oscar Piastri, que atacou Max Verstappen na subida do Raidillon. Contudo, o holandês respondeu de imediato, usando a sua superior velocidade em linha reta para ultrapassar o australiano à entrada de Les Combes e assumir a liderança.

Logo nas primeiras voltas, ficou claro que a Red Bull tinha acertado no acerto aerodinâmico: o nível de asa traseira de Verstappen neutralizava eficazmente o DRS de Piastri. Norris também entrou na luta, ultrapassando Charles Leclerc para subir a terceiro ainda na volta 4.

Apesar do DRS, Piastri não conseguia concretizar a ultrapassagem sobre Verstappen. As diferenças mantinham-se estáveis entre 0.3s e 0.7s, enquanto Norris se aproximava perigosamente do duo da frente.

Do meio do pelotão, Antonelli recuperava posições, passando por Hulkenberg, e Isack Hadjar tentava quebrar a resistência de Bearman pelo sétimo lugar. A corrida mantinha-se em grande parte como um comboio de DRS, sem grandes alterações nas posições até às últimas voltas.

À entrada para as voltas finais, Piastri tentou um último ataque, aproveitando uma saída lenta de Verstappen em La Source. Contudo, o piloto da Red Bull defendeu-se bem por dentro e frustrou a tentativa.

Na volta 13, foi Norris quem ameaçou Piastri, mas também sem sucesso. Ambos os McLaren pareciam estar a poupar bateria para um ataque final, que nunca se concretizou devido à consistência e velocidade do líder.

Max Verstappen cruzou a meta na frente após 15 voltas muito bem geridas. Piastri e Norris completaram o pódio, reconhecendo a dificuldade em igualar a velocidade de ponta do Red Bull. “Não tínhamos velocidade suficiente em linha reta para atacar o Max”, comentou o engenheiro Tom Stallard a Piastri no final. Com o parque fechado prestes a abrir, fica a dúvida para as equipas: McLaren deverá reduzir carga aerodinâmica? A Red Bull apostará na preservação de pneus caso a corrida principal traga chuva?