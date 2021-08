GP Bélgica F1, Max Verstappen: “Spa é um bom lugar para reiniciar a luta no campeonato” | AutoSport

Max Verstappen pretende fazer um ‘reset’ na sua luta pelo campeonato, que vai continuar no próximo fim de semana em Spa. Na primeira metade da época, Max Verstappen ganhou e perdeu a liderança do campeonato, depois de acidentes no Azerbaijão, Grã-Bretanha e Hungria. O piloto da Red Bull diz que vai tratar a segunda metade como um novo começo.

Tudo começou a contento, com quatro vitórias do Mónaco à Áustria, interrompidas apenas por um rebentamento de um pneu, que lhe custou a vitória no GP do Azerbaijão. Um abandono em Silverstone, devido ao acidente provocado por Lewis Hamilton, e um atraso significativo depois de ter sido vítima inocente de Valterri Bottas na Curva 1 da Hungria, que fez o holandês recuar no campeonato, e o que era uma vantagem de 32 pontos sobre Lewis Hamilton, é agora um défice de oito pontos: “Estou entusiasmado por voltar a Spa. É a minha pista favorita e é muito boa para pilotar, com tantas curvas de alta velocidade e mudanças de elevação. Estou também ansioso por ver todos os fãs que virão apoiar-nos, e será muito bom ver tanta laranja nas arquibancadas, novamente, pois não puderam estar lá no ano passado. Também acho que é um bom lugar para reiniciar a nossa luta no campeonato, estou bem preparado, e a sentir-me bem antes do fim-de-semana”.

Verstappen tem uma história mista em Spa-Francorchamps, nunca liderando uma corrida em Spa, nem terminado melhor do que o terceiro lugar, na F1. Mas este ano, ele pode oferecer à Honda, que cumpre a 50ª corrida com a Red Bull, um bom prémio: “Estas 50 corridas com a Honda serão sempre especiais e bem lembradas quando olhamos para trás. Penso que a primeira vitória com a Honda ficará sempre na memória durante o nosso tempo juntos, e espero que possamos terminar esta época em alta, com eles, antes de deixarem o desporto”, disse Verstappen que ofereceu a primeira de 11 vitórias à Red Bull-Honda no Grande Prémio da Áustria de 2019, e agora pretende ganhar o 12º este fim-de-semana na Bélgica.