GP Bélgica F1, Max Verstappen: “Para mim foi aborrecido…”

Max Verstappen terminou no pódio novamente, desta vez na terceira posição. O holandês no final da corrida afirmou que não conseguiu fazer quase nada para lutar com os Mercedes.

“Para mim foi aborrecido, não tinha nada para fazer. Não consegui acompanhá-los [Mercedes]. Não foi uma corrida interessante. Nos pneus médios não tinha aderência. Nos duros ainda coloquei pressão no Bottas, mas ele acabou por se ir embora”.

“No fim fiquei sem pneus. O terceiro lugar não é o ideal, mas é melhor do que nada. Vamos a Monza tentar outra vez”.