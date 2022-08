GP Bélgica F1, Max Verstappen: “O nosso carro foi surreal” | AutoSport

Max Verstappen dominou por completo todo o fim-de-semana em Spa-Francorchamps. O piloto dos Países Baixes arrancou da 14ª posição e à volta 12 já estava na liderança do Grande Prémio, que venceu confortavelmente por 17,8s sobre o seu colega de equipa, Sergio Pérez.

Verstappen estava radiante com o ritmo do seu RB18 e com a sua performance:

“Foi uma primeira volta agitada para me tentar manter longe dos problemas que decorriam à minha frente, mas depois do safety-car o nosso carro foi realmente surreal”.

“Escolhi os sítios certos para ultrapassar as outras pessoas, pudemos gerir melhor os pneus e foi assim que fizemos o nosso caminho daí em diante. Assim que nos encontrámos na frente foi gerir tudo, mas todo o fim-de-semana tem sido incrível”, acrescenta Max.

O piloto da Red Bull ainda conquistou os prémios de volta mais rápida e de piloto do dia.

“Estou muito contente [com todos os prémios]. Foi um fim-de-semana inimaginável antes, mas queremos mais como estes e vamos continuar a trabalhar para isso”.

Max Verstappen segue para Zandvoort, a corrida do seu país, com 93 pontos de vantagem para Sergio Pérez e 98 sobre Charles Leclerc.