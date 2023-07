GP Bélgica F1: Max Verstappen lidera com 5.5s de vantagem para Pérez | AutoSport

Max Verstappen passou a liderar a classificação do GP da Bélgica na volta 17 da corrida, após as primeiras paragens dos homens da Red Bull, começando a abrir uma vantagem substancial para Sergio Pérez, que tinha alcançado a liderança a Charles Leclerc ainda na reta Kemmel na primeira volta.

A esta altura começou a chover, com algumas equipas a trocarem os pneus para macios, em vez dos intermédios, uma vez que a água ainda não é muita na pista.

Seguem atrás dos pilotos da Red Bull, Leclerc e Lewis Hamilton, com Fernando Alonso, George Russell, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon e Alexander Albon no top 10. Entre estes, apenas Russell e Gasly não pararam ainda.