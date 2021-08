GP Bélgica F1, Max Verstappen: “há coisas para afinar, mas de modo geral estivemos bem” | AutoSport

Quem pensa que Max Verstappen ficou zangado por ter terminado o seu segundo treino livre no muro, desengane-se pois o holandês descreveu a sua sexta-feira como “um começo muito positivo”, uma vez que terminou o dia mais rápido. Foi segundo atrás de Valtteri Bottas no TL1 e encabeçou a tabela de tempos no Treino Livre 2 terminando 0,041s na frente de Bottas e Lewis Hamilton, que foi terceiro a 0,031s.

Questionado sobre o que tinha causado o acidente, Verstappen respondeu: “Não sei, perdi a traseira, e com um pouco de excesso de velocidade ao tentar corrigir, e infelizmente bati na parede”.

“Tirando isso, foi bom, penso que durante todo o dia estivemos bem, claro que há algumas coisas para afinar, mas de um modo geral estivemos bem. Foi um começo muito positivo. Não mudei nada no meu carro com a asa [níveis]”, acrescentou, “senti-me feliz com o que tinha. Mas claro, há algumas coisas a ter em consideração também com a meteo”, disse Max Verstappen que vai em busca da sua primeira pole position e vitória em Spa-Francorchamps. Depois do holandês ter marcado apenas cinco pontos nas duas provas anteriores, o piloto da Red Bull está atualmente oito pontos atrás de Lewis Hamilton na classificação do campeonato de pilotos.